Канада та Україна підписали нову угоду про вільну торгівлю

Між Канадою та Україною підписано нову, “модернізовану” угоду про вільну торгівлю. Про це повідомив під час візиту до Оттави президента України Володимира Зеленського прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Оновлені домовленості спрямовані на досягнення довгострокової безпеки, стабільності та економічного розвитку України, а також мають забезпечити “якісний доступ на ринок канадським підприємствам, які беруть участь у відновленні економіки України”, написав Трюдо у своєму мікроблозі X.