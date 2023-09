Канада та Україна підписали нову угоду про вільну торгівлю

Між Канадою та Україною підписано нову, “модернізовану” угоду про вільну торгівлю. Про це повідомив під час візиту до Оттави президента України Володимира Зеленського прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Оновлені домовленості спрямовані на досягнення довгострокової безпеки, стабільності та економічного розвитку України, а також мають забезпечити “якісний доступ на ринок канадським підприємствам, які беруть участь у відновленні економіки України”, написав Трюдо у своєму мікроблозі X.

We’ve just signed the modernized Canada-Ukraine Free Trade Agreement. This deal supports long-term security, stability, and economic development in Ukraine – and helps ensure high-quality market access for Canadian businesses participating in Ukraine’s economic recovery. pic.twitter.com/s6h1HlEIJO