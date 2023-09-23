Економіка

Канада та Україна підписали нову угоду про вільну торгівлю

23 Вересня 2023 09:10
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канада, україна

Між Канадою та Україною підписано нову, “модернізовану” угоду про вільну торгівлю. Про це повідомив під час візиту до Оттави президента України Володимира Зеленського прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Оновлені домовленості спрямовані на досягнення довгострокової безпеки, стабільності та економічного розвитку України, а також мають забезпечити “якісний доступ на ринок канадським підприємствам, які беруть участь у відновленні економіки України”, написав Трюдо у своєму мікроблозі X.


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