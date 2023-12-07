Економіка

Камишін: є домовленості з двома компаніями США щодо виробництва в Україні 155-мм боєприпасів

7 Грудня 2023 19:13
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зброя

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив про домовленості з двома американськими компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів калібру 155 мм.

«У нас є домовленості з двома американськими провідними компаніями про спільне виробництво в Україні боєприпасів 155 калібру. Реалізація цих проєктів триватиме роки», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, процес виробництва боєприпасів 155 калібру триває «щонайменше два, максимум три роки».

«Щоб розпочати це виробництво, нам потрібні технології, якими володіють наші партнери. Україна ніколи не виробляла ці калібри. Тому чим раніше ми починаємо, тим раніше в нас будуть ці рішення і запрацюють для Сил оборони», – сказав міністр.


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