Спорт

Каміла Конотоп втретє в кар’єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

14 Лютого 2024 21:20
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Каміла Конотоп / Фото: Isaac J. Morillas Photography

Українка Каміла Конотоп вдруге поспіль здобула звання абсолютної чемпіонки Європи з важкої атлетики. На цьогорічних змаганнях у Софії українка виграла три золоті нагороди у ваговій категорії до 59 кг.

Конотоп ставала абсолютною чемпіонкою Європи у 2021 та 2023 роках. На минулорічному чемпіонаті Каміла встановила особистий рекорд на цьому рівні — 235 кг за сумою виступів у ривку та поштовху.

У 2024 році Конотоп впевнено відстояла всі три титули, перебуваючи поза конкуренцію в обох дисциплінах — ривку та поштвоху.


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