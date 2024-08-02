Політика

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США
2 Серпня 2024 20:45
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вибори, Камала Гарріс, сша
Віце-президент США Камала Гарріс / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Віце-президент США Камала Гарріс отримала необхідну кількість голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

Про це Харріс повідомила у X.

“Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму цю номінацію наступного тижня.

Ця кампанія – про людей, які об’єднуються, натхненні любов’ю до своєї країни, щоб боротися за найкраще, що є в нас”, – написала Гарріс.

Як повідомляє The Washington Post, за Гарріс віддали свій голос 3923 демократа. Зауважимо, що для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.


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