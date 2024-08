Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США

Віце-президент США Камала Гарріс отримала необхідну кількість голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США від Демократичної партії.

Про це Харріс повідомила у X.

“Для мене велика честь бути кандидатом від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів. Я офіційно прийму цю номінацію наступного тижня.

Ця кампанія – про людей, які об’єднуються, натхненні любов’ю до своєї країни, щоб боротися за найкраще, що є в нас”, – написала Гарріс.

Як повідомляє The Washington Post, за Гарріс віддали свій голос 3923 демократа. Зауважимо, що для офіційного висування на вибори Гарріс було потрібно мінімум 1976 голосів.

I am honored to be the Democratic nominee for President of the United States. I will officially accept the nomination next week.



This campaign is about people coming together, fueled by love of country, to fight for the best of who we are.



