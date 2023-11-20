Кабмін звільнив голову Держспецзв’язку та його заступника

Кабінет Міністрів України звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

Про це повідомив у Телеграмі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінетом Міністрів України звільнено: Щиголя Юрія Федоровича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; Жору Віктора Володимировича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації”, – ідеться у повідомленні.

Виконання обов’язків голови Держспецзв’язку тимчасово покладено на Маковського Дмитра Васильовича