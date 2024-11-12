Суспільство

Кабмін змінив порядок переведення військовослужбовців між частинами  
12 Листопада 2024 16:21
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військові, зеленський, кабмін
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України змінив порядок переведення військових між частинами за їх власною ініціативою. 

Це рішення було озвучене в повідомленні президента Володимира Зеленського.

“Уряд ухвалив спеціальну постанову, яка створює реальний і прозорий механізм переведення військовослужбовців між частинами ЗСУ за їх бажанням”, – повідомив він.

Процес переведення буде здійснюватися через мобільний додаток “Армія+”. Військовим надається 72 години на перевірку поданого рапорту, а результат перевірки вони отримують через додаток. У разі відмови будуть надані чіткі пояснення, а якщо переведення схвалено, рішення буде зрозумілим.

Міністерство оборони України буде відповідати за контроль ефективності нового механізму. Технічне впровадження цього процесу планується на 15 листопада.

Зеленський додав, що цей механізм розроблявся спільно з представниками громадянського суспільства, Міноборони та ЗСУ.


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