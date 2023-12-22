Економіка

Кабмін заборонив приватизацію держмайна на ТОТ

22 Грудня 2023 20:29
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кабмін

Уряд заборонив приватизацію державного і комунального майна на територіях активних бойових дій на період воєнного часу. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну сьогодні, 22 грудня.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

“На сьогоднішньому засіданні уряд вніс зміни до постанов КМУ від 23 серпня 2022 року № 952 і від 6 грудня 2022 року № 1364”, — йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції пояснили, що ухвалені зміни передбачають, що під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення (скасування) приватизація державного і комунального майна на територіях активних бойових дій не проводитиметься.

Території бойових дій визначаються згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Цей перелік затверджений наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року № 309 та періодично оновлюється.


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