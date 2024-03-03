Політика

Кабмін виділив понад мільярда гривень на будівництво ІФС на Запорізькому напрямку

3 Березня 2024 16:06
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іфс
Будівництво ІФС на Запорізькому напрямку ведеться вдень і вночі. Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Кабмін виділив 1,3 млрд грн на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) на Запорізькому напрямку, заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в прямому ефірі телемарафону.

«Безпосередньо на території Запорізької області виділено більш ніж 1,3 мільярда для будівництва фортифікаційних споруд, і це будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері. Деякі роботи проводяться вночі. Все робиться для того, щоб якомога швидше надати відчуття безпеки і цивільним мешканцям на території Запорізької області, і, звичайно, військовим», — заявив Федоров.

Голова ОВА додав, що до будівництва залучено як військових, так і цивільних підрядників.


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