Кабмін виділив понад мільярда гривень на будівництво ІФС на Запорізькому напрямку

Кабмін виділив 1,3 млрд грн на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд (ІФС) на Запорізькому напрямку, заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в прямому ефірі телемарафону.

«Безпосередньо на території Запорізької області виділено більш ніж 1,3 мільярда для будівництва фортифікаційних споруд, і це будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері. Деякі роботи проводяться вночі. Все робиться для того, щоб якомога швидше надати відчуття безпеки і цивільним мешканцям на території Запорізької області, і, звичайно, військовим», — заявив Федоров.

Голова ОВА додав, що до будівництва залучено як військових, так і цивільних підрядників.