Політика

Кабмін виділив 60,9 млн грн на компенсації за розміщення ВПО у травні-липні 2023 року

14 Листопада 2023 17:22
читать на русском →
кабмін, впо

Кабмін виділив майже 70 мільйонів гривень на компенсації за розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у травні-липні поточного року. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 14 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності. Документом передбачено виділення із резервного фонду державного бюджету понад 60,9 мільйона гривень для покриття витрат на комунальні послуги відповідним закладам за травень-липень 2023 року”, — пояснили у відомстві.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Листопада 2023 16:51

Умєров оголосив результати розслідування загибелі бійців 128-й ОГШБр
14 Листопада 2023 13:50

Царьову оголосили нову підозру
14 Листопада 2023 13:03

Росіяни збільшують кількість штурмів: Зеленський провів селектор
14 Листопада 2023 12:34

У Львівській політехніці проходить мітинг студентів за відставку Фаріон
14 Листопада 2023 11:42

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
усі думки