Кабмін виділив 60,9 млн грн на компенсації за розміщення ВПО у травні-липні 2023 року

Кабмін виділив майже 70 мільйонів гривень на компенсації за розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у травні-липні поточного року. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду 14 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування внутрішньо переміщених осіб у приміщеннях об’єктів державної, комунальної та приватної власності. Документом передбачено виділення із резервного фонду державного бюджету понад 60,9 мільйона гривень для покриття витрат на комунальні послуги відповідним закладам за травень-липень 2023 року”, — пояснили у відомстві.