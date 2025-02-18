Кабмін виділяє більше 1,5 млрд гривень на підтримку укриття Чорнобильської АЕС

Кабінет міністрів виділяє понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

“Сьогодні Уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком”, – заявив голова українського уряду Денис Шмигаль.

Тим часом ліквідація наслідків російського удару по ЧАЕС триває. Як повідомляє МВС, станом на 12:00 проводяться роботи щодо часткового розкривання конструкцій та гасіння 2 осередків тління утеплювача покрівлі. Працюють три групи верхолазів ДСНС.

“Постійно здійснюється моніторинг ситуації за допомогою БпЛА з тепловізором. Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, загрози для населення немає. Ситуація контрольована”, – зазначили у відомстві.