Кабмін спростив військовий облік для українців за кордоном

Кабінет Міністрів України ухвалив нові зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію українців за кордоном.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Серед нововведень:

постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для людей, які перебувають за межами України понад три місяці.

відсутність вимоги особистої присутності у ТЦК та СП.

Крім того уряд виключив вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для людей з інвалідністю ІІ групи. Це спростить процедуру відстрочки від призову.

Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.

Нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають на меті зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.