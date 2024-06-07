Суспільство

Кабмін спростив військовий облік для українців за кордоном
7 Червня 2024 18:54
мобілізація

Кабінет Міністрів України ухвалив нові зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію українців за кордоном.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Серед нововведень:

  • постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для людей, які перебувають за межами України понад три місяці.
  • відсутність вимоги особистої присутності у ТЦК та СП.

Крім того уряд виключив вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для людей з інвалідністю ІІ групи. Це спростить процедуру відстрочки від призову.

Також змінено порядок надання інформації про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів: тепер ці дані будуть надсилатися районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки до поліції в електронному вигляді.

Нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають на меті зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.


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