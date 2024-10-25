Економіка

Кабмін схвалив новий вид виплат для переселенців
25 Жовтня 2024 17:17
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Кабінет міністрів схвалив надання субсидій переселенцям на оренду житла, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Експериментальний проєкт реалізовуватимуть протягом 2 років.

Йдеться про оренду в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

“Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО – 13,65 кв.м, але не менше як 35,22 кв.м на сім’ю”, – зазначив Мельничук.


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