Економіка

Кабмін продовжив заборону на ввезення російських товарів

22 Грудня 2023 16:52
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кабмін

Кабінет міністрів на рік продовжив дію заборони на ввезення в Україну товарів походженням з Російської Федерації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Уряд зокрема на рік до 31 грудня 2024 року продовжив дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації”.

Крім того, Кабмін продовжив дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1146 “Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації” до 31 грудня 2024 року.


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