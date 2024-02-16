Економіка

Кабмін погодив продаж яхти Медведчука Royal Romance

16 Лютого 2024 19:17
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Медведчук
Яхта Royal Romance Віктора Медведчука / Фото: Tjerk Zweers

Кабінет Міністрів України сьогодні 16 лютого погодив реалізацію Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) яхти Royal Romance, що раніше належала екснардепу Віктору Медведчуку.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Наразі яхта перебуває у Хорватії.

25 січня хорватський окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу схвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

“АРМА переконане, що кошти від продажу яхти значно посилять державний бюджет та обороноздатність нашої країни, а державні зрадники відповідатимуть юридично та економічно”, — зазначила Дума.


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