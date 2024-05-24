Суспільство

Кабмін дозволив використовувати канабісу в наукових та медичних цілях

24 Травня 2024 19:11
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наркотик, мінздрав, канабіс
Канабіс / Ілюстративне фото Adobe Stock

Кабінет Міністрів України підтримав постанову, яка вносить зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Згідно з рішенням уряду, канабіс буде виключено з переліку особливо небезпечних речовин.

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров’я, постанова є ключовою для реалізації закону № 3528-ІХ про легалізацію медичного канабісу.

“Канабіс, смола канабісу, екстракти й настойки канабісу будуть виключені з переліку особливо небезпечних речовин, обіг яких заборонено”, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Зокрема, згідно з рішенням, з переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, буде виключено тетрагідроканнабіол. Його обіг допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин і лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці,

Окрім цього, постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за умови, що використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканнабінолу не перевищує 0,2%.

Постанова набирає чинності 16 серпня 2024 року одночасно із набуттям чинності законом № 3528-ІХ.


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