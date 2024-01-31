Політика

Ізраїль вимагає відставки генерального секретаря ООН

31 Січня 2024 07:48
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ізраїль, оон

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив у вівторок, що Антоніу Гутерріш має піти у відставку з поста генерального секретаря ООН.

Про це пише Суспільне з посиланням на Politico.

Ця заява пролунала після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) були причетні до насильницького нападу ХАМАС 7 жовтня.

“Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерріш має піти у відставку або ООН має замінити його», — сказав Кац в інтерв’ю Axel Springer.

Ізраїль дискутував з ООН протягом кількох місяців після того, як у жовтні Гутерріш заявив, що атака ХАМАСу “не відбулася у вакуумі”, і звинуватив Ізраїль у проведенні “56 років задушливої окупації”.

Після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його тривале бомбардування Гази у відповідь, але не закликав до припинення вогню — Ізраїль звинуватив десяток співробітників ООН в участі в нападі ХАМАС.

Сполучені Штати, Німеччина та Італія та інші країни відповіли призупиненням фінансування агентства допомоги.

“Країни діяли правильно, хоча це була гуманітарна організація”, — сказав Кац.

БАПОР заперечує, що свідомо допомагало ХАМАСу чи будь-якій іншій бойовій групі. У ньому йдеться про те, що він ретельно розслідує звинувачення та притягує персонал до відповідальності. Згодом ООН звільнила дев’ятьох звинувачених співробітників.

“Огидні передбачувані дії цих співробітників повинні мати наслідки. Щоденне виживання двох мільйонів мирних жителів Гази залежить від критичної допомоги БАПОР”, — сказав Гутерреш у заяві в неділю.

Ізраїль поки що публічно не надав доказів своїх звинувачень. Перший дипломат США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що звинувачення “дуже заслуговують довіри”, хоча офіційні особи США “не мали можливості розслідувати самі”.

БАПОР керує школами, медичними клініками та програмами допомоги в таборах для біженців у Газі, на Західному березі, Сирії, Лівані та Йорданії. Тільки в секторі Газа працює 13 000 співробітників.


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