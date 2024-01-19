Політика

Ізраїль має контролювати безпеку в секторі Гази після завершення війни — Нетаньягу

19 Січня 2024 17:39
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ізраїль

Ізраїль наполягатиме на контролі безпеки над Західним берегом річки Йордан і сектором Гази в найближчому майбутньому після війни.

Про це заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу, пише Bloomberg.

“Це обов’язкова умова, і вона суперечить ідеї суверенітету. Кожен шматок території, яку ми залишаємо, стає місцем, звідки проти нас запускають жахливий терор”, — сказав він.

Нетаньягу зазначив, що він озвучив США свою позицію та “загальмував” спроби нав’язати Ізраїлю реальність, що лише нашкодить країні.

“Прем’єр-міністр Ізраїлю повинен вміти сказати “ні” — навіть найближчим друзям”, — сказав він.

Прем’єр зазначив, що Ізраїль визнає цивільну владу Гази, що “не проповідує і не навчає знищенню держави Ізраїль та не посилає терористів до Ізраїлю”.

Натякаючи, що не прийме Палестинську адміністрацію Нетаньягу сказав: “Я був би щасливий, якби ми змогли знайти жителів Гази, які зроблять це”.

Прем’єр-міністр Палестини Мохаммад Штайєх заявив Bloomberg, що палестинська влада працює з офіційними особами США над планом управління Газою після закінчення війни.

Відповідаючи на запитання про коментарі Нетаньягу, речник Держепартаменту США Метью Міллер, що Ізраїль не зможе розв’язати свої довгострокові проблеми без створення палестинської держави.

“Ізраїль має історичну можливість впоратися з викликами, з якими він зіткнувся з моменту свого заснування, і ми сподіваємося, що країна скористається цією можливістю”, – сказав він.


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