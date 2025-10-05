Ізраїль і ХАМАС готуються до переговорів у Єгипті щодо мирного плану Трампа для Сектора Гази

Ізраїль та ХАМАС погодилися провести переговори в Єгипті в понеділок, щоб обговорити мирний план для Сектора Гази, запропонований президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, зустріч відбудеться за посередництва єгипетської сторони. План Трампа передбачає домовленості щодо припинення вогню, гуманітарного доступу, обміну заручниками та кроки до стабілізації ситуації в регіоні.

Аналітики розглядають ці переговори як потенційно ключові для зменшення ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, однак наголошують, що досягти компромісу буде складно: сторони мають протилежні позиції щодо питань безпеки, контролю територій і політичного статусу Сектора Гази.

Деталі зустрічі, склад делегацій і порядок денний наразі не розголошуються.