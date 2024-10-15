Суспільство

Із низки громад Харківської області оголосили обовʼязкову евакуацію 
15 Жовтня 2024 18:34
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евакуація, харківська область
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської та Купʼянської громади, зокрема міста Купʼянськ Харківській області, оголосили обовʼязкову евакуацію усіх цивільних мешканців. У Борівській громаді запровадили примусову евакуацію сімей із дітьми.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

“Сьогодні на Раді оборони було прийняте рішення щодо евакуації всього цивільного населення з деяких громад Куп’янського напрямку, зокрема з міста Куп’янськ. Це у зв’язку з тим, що погіршується військова ситуація, у зв’язку з тим, що ми не можемо забезпечувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії, надання гуманітарної допомоги, тому що ворог обстрілює критичну інфраструктуру, і відновлення наразі неможливе”, – розповів він.

Очільник ОВА зазначив: мешканців евакуйовуватимуть із Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської та Купʼянської громад.

Також Синєгубов підкреслив, що з Борівської тергромади Ізюмського району примусово евакуйовуватимуть сімʼї з дітьми, яких, за його словами, там налічується близько 250.


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