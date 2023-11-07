Суспільство

Із небезпечних громад Куп’янського району на Харківщині евакуйовано 201 дитину

7 Листопада 2023 20:47
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евакуація

Станом на вечір 7 листопада з громад Куп’янського району Харківської області, які постійно обстрілюються, евакуйовано сім’ї, серед них 201 дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

“У Харкові родинам надають юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. В області зарезервовано понад 3500 місць для розміщення. За необхідності цю кількість можемо збільшити до 7000. У місцях компактного проживання створено всі необхідні умови, однак процес покращення триває постійно, зокрема й за допомогою міжнародних партнерів”, – написав Синєгубов.

Він укотре закликав жителів цих громад евакуюватися.

Як повідомлялося раніше, у громадах Куп’янського району, які постійно обстрілюються, до оголошення примусової евакуації було 275 дітей.


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