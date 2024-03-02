Італія забере у Словаччини свою систему ППО

Італійський уряд повідомив, що має намір відкликати зі Словаччини систему ППО середнього радіусу дії SAMP/T, заявив словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

“Я отримав від італійського уряду повідомлення, що зі Словаччини буде відкликано італійську систему протиповітряної оборони, яку вони нам позичали на рік, тому що вона потрібна їм в іншому місці. Попередній уряд (Словаччини) подарував Україні функціонуючу російську систему ППО С-300. Потім у нас на мить були тут американські Patriot, але й вони пішли, а тепер підуть і італійці. А я запитую, господи, хто буде охороняти наші АЕС та інші стратегічні цілі?”, – сказав проросійський лідер Словаччини у своєму відеозверненні, опублікованому в соціальній мережі Facebook.

У квітні 2023 року повідомлялося, що розміщена в Словаччині система ППО середнього радіусу дії SAMP/T, відома також під назвою Mamba, приведена в повну бойову готовність. Уточнювалося, що система розміщена “виключно з метою колективної самооборони” в рамках НАТО і покликана захищати інфраструктурні та військові об’єкти.