Політика

ISW: ЗСУ просунулися на південний захід від Бахмута

4 Лютого 2024 09:57
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ISW, бахмут
Місто Бахмут / Фото з відкритих джерел

Українські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Бахмута Донецької області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 лютого.

“На опублікованих 3 лютого геолокаційних кадрах видно, як бійці 85-ї окремої моторизованої бригади (т. зв. “ЛНР”) завдають удару по українських силах, які діють у лісистій місцевості на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), яка, за оцінкою ISW, раніше перебувала під контролем Росії, що дає змогу припустити, що українські сили нещодавно повернули собі позиції в цьому районі”, – ідеться у звіті, опублікованому на сайті ISW у неділю.

Водночас російське джерело стверджувало, що нібито окупанти просунулися невстановленою дорогою в напрямку Іванівського, яке розташоване на захід від Бахмута, і захопили нові висоти на північ і північний захід від Кліщіївки, а ЗСУ відбили кілька позицій на північ від Богданівки (на північний захід від Бахмута).

У ISW не виявили візуальних свідчень, що підтверджують ці заяви.


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ISW: ЗСУ просунулися на південний захід від Бахмута
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