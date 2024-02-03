Політика

ISW: Війська РФ просунулися неподалік Авдіївки

3 Лютого 2024 10:59
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авдіївка
Авдіївський напрямок / Скріншот з відео @landforcesofukraine

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід і південь від Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 2 лютого, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

“Геолоковані кадри, опубліковані 2 лютого, говорять про те, що російські війська нещодавно просунулися в дачні райони безпосередньо на північний схід від Авдіївки. Додаткові геолоковані кадри, опубліковані 1 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Опитного (на південь від Авдіївки)”, – сказано в огляді.

Зазначається, що 1 і 2 лютого російські війська просунулися в найпівденнішому житловому районі Авдіївки і просунулися на 1,25 км біля Авдіївського кар’єру.

Також в огляді йдеться про позиційні бої на північний захід від міста у Степового, поблизу Авдіївського коксохімічного заводу, на південній околиці Авдіївки і на південний захід у районі Первомайського і Невельського.


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