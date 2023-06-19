Політика

ISW: Українська армія зробить або вже зробила паузу в атаках

19 Червня 2023 06:33
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ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні висловив припущення, що українська армія зробить чи вже зробила паузу в атаках, щоб провести переоцінку своєї тактики.

Це припущення аналітики ISW підкріплюють посиланнями на слова начальника естонської військової розвідки полковника Марго Гросберга і публікацію газети Wall Street Journal від 17 червня, де теж йшлося про призупинення українських атак в останні дні.

“Ці повідомлення збігаються з нещодавно викладеними спостереженнями ISW щодо масштабу та підходу українців до локальних контратак у південній та східній Україні”, – пише ISW.

Автори зведення нагадують, що й вони, та інші експерти зазначають, що українська армія ще не ввела в бій основну масу своїх резервів.

“Оперативні паузи – це звичайне явище у великих наступах, і ця пауза не означає кінця українського контрнаступу”, – вважає ISW.

Водночас у цьому ж зведенні йдеться про те, що українські частини в останню добу продовжували атаки на чотирьох ділянках фронту і в деяких місцях трохи просунулися вперед. ISW посилається на заяви сторін та геолоковані зйомки.

Марго Гросберг на прес-конференції в п’ятницю говорив не про призупинення атак, а про те, що нинішні атаки – це, на його погляд, лише промацування оборони росіян невеликими силами, і великий наступ не розпочнеться ще щонайменше тиждень.


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