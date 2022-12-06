Українські сили, схоже, завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах, продемонструвавши здатність ЗСУ бити по російських тилах і, можливо, зірвати російську кампанію з завдання ударів по українській інфраструктурі, пише у зведенні за понеділок американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери незадоволені нездатністю Москви запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах, що знаходяться глибоко в російському тилу на відстані 700 км від українських позицій, констатують експерти ISW.

Мілітаристські телеграм-канали закликають військове керівництво санкціонувати масовані удари у відповідь по Україні та активізувати контртерористичні заходи на території Росії.

Військові блогери скаржаться, що російське військове керівництво не враховує їх пропозиції та ігнорує розвіддані з відкритих джерел (OSINT), через що не вдалося запобігти ударам по російських військових базах.

Ще зі зведення ISW за понеділок:

Російські війська продовжували обороняти свої позиції від українських атак на лінії Сватово-Кремінна.

Російські війська продовжували поступ навколо Бахмута, але ще не оточили місто, і ведуть наступальні операції у районі Авдіївка-Донецьк.

Українські джерела стверджують, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 людей намагаються прорватися через українські позиції.

Російська окупаційна влада продовжувала насильно вивозити до Росії українських дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей під приводом того, що дітям потрібний особливий медичний догляд.

Російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра та продовжували завдавати ударів по Херсону.