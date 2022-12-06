Політика

ISW: Російські військові блогери незадоволені

6 Грудня 2022 08:46
85
ISW

Українські сили, схоже, завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах, продемонструвавши здатність ЗСУ бити по російських тилах і, можливо, зірвати російську кампанію з завдання ударів по українській інфраструктурі, пише у зведенні за понеділок американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери незадоволені нездатністю Москви запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах, що знаходяться глибоко в російському тилу на відстані 700 км від українських позицій, констатують експерти ISW.

Мілітаристські телеграм-канали закликають військове керівництво санкціонувати масовані удари у відповідь по Україні та активізувати контртерористичні заходи на території Росії.

Військові блогери скаржаться, що російське військове керівництво не враховує їх пропозиції та ігнорує розвіддані з відкритих джерел (OSINT), через що не вдалося запобігти ударам по російських військових базах.

Ще зі зведення ISW за понеділок:

  • Російські війська продовжували обороняти свої позиції від українських атак на лінії Сватово-Кремінна.
  • Російські війська продовжували поступ навколо Бахмута, але ще не оточили місто, і ведуть наступальні операції у районі Авдіївка-Донецьк.
  • Українські джерела стверджують, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 людей намагаються прорватися через українські позиції.
  • Російська окупаційна влада продовжувала насильно вивозити до Росії українських дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей під приводом того, що дітям потрібний особливий медичний догляд.
  • Російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра та продовжували завдавати ударів по Херсону.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Грудня 2022 09:21
23

З початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ збили близько 600 ворожих крилатих ракет
6 Грудня 2022 09:11
56

Латвія закриває телеканал “Дождь”
6 Грудня 2022 09:01
68

Десятки російських танкерів застрягли у Босфорі
6 Грудня 2022 08:46
85

ISW: Російські військові блогери незадоволені
6 Грудня 2022 08:22
160

NYT: Найнахабніший напад на територію Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наша европейская Сестра
Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
усі думки