Українські сили, схоже, завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах, продемонструвавши здатність ЗСУ бити по російських тилах і, можливо, зірвати російську кампанію з завдання ударів по українській інфраструктурі, пише у зведенні за понеділок американський Інститут вивчення війни (ISW).
Російські військові блогери незадоволені нездатністю Москви запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах, що знаходяться глибоко в російському тилу на відстані 700 км від українських позицій, констатують експерти ISW.
Мілітаристські телеграм-канали закликають військове керівництво санкціонувати масовані удари у відповідь по Україні та активізувати контртерористичні заходи на території Росії.
Військові блогери скаржаться, що російське військове керівництво не враховує їх пропозиції та ігнорує розвіддані з відкритих джерел (OSINT), через що не вдалося запобігти ударам по російських військових базах.
Ще зі зведення ISW за понеділок:
- Російські війська продовжували обороняти свої позиції від українських атак на лінії Сватово-Кремінна.
- Російські війська продовжували поступ навколо Бахмута, але ще не оточили місто, і ведуть наступальні операції у районі Авдіївка-Донецьк.
- Українські джерела стверджують, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 людей намагаються прорватися через українські позиції.
- Російська окупаційна влада продовжувала насильно вивозити до Росії українських дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей під приводом того, що дітям потрібний особливий медичний догляд.
- Російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра та продовжували завдавати ударів по Херсону.