ISW: Окупанти просунулися у східній частині Часового Яру

Російські війська нещодавно просунулися вглиб східної частини Часів Яру і 8 червня продовжили наступальні операції в цьому районі, повідомляє Інститут вивчення війни у щоденному звіті.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 червня, вказують на те, що підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії просунулися в межах центрального мікрорайону Канал (східна частина Часів Яру).

Російські міл-блогери стверджують, що російські війська просунулися далі в межах північного, центрального та південного мікрорайону Канал, але ISW не знайшла підтвердження цим російським заявам.

7 та 8 червня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Часів Яру біля Калинівки, у східній частині Часів Яру в мікрорайонах Канал та Новий, на схід від Часів Яру біля Іванівського та на південний схід від Часів Яру біля Кліщіївки та Андріївки.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська можуть використовувати нові снаряди з лазерним наведенням в районі Часів Яру, хоча ISW не спостерігала більш чітких повідомлень про такі російські можливості поблизу Часів Яру.

За повідомленнями, поблизу Часів Яру діють підрозділи російської 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус (АК) Ленінградського військового округу) та 58-го батальйону спецназу (1-й АК “Донецької народної республіки”).

ISW також повідомляє, що на 8 червня російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки на тлі активізації російських наступальних операцій у цьому районі. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в межах центральної частини Новоолександрівки (на північний захід від Авдіївки) і контролюють до половини населеного пункту.

Російські блогери також стверджували, що російські війська просунулися в районі та в межах селища Сокіл (на північний захід від Авдіївки). Проте, ISW не бачила підтверджень цих російських заяв.

Російські війська 7 і 8 червня продовжували наступальні операції на північний захід від Авдіївки біля Новоолександрівки, Новопокровського, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої; на захід від Авдіївки біля Яснобродівки, Карлівки, Уманського та Нетайлового; та на південний захід від Авдіївки біля Невельського.

8 червня речник ОСГВ “Хортиця” підполковник Назар Волошин заявив, що за минулий тиждень українські війська відбили майже 220 російських атак на Покровському напрямку (на північний захід від Авдіївки) і що російсько-терористичні війська активізували наступальні операції на Покровському та Курахівському напрямках (на захід і південний захід від Донецька).

Волошин заявив, що підрозділи української бригади, які діють на Покровському напрямку, стримують наступальну активність підрозділів щонайменше трьох російських бойових бригад. Він додав, що російські війська в цьому районі мають великі резерви, швидко поповнюють втрати і залучають до наступу найбільш підготовлені підрозділи.

Повідомляється, що в районі Сокіл діють підрозділи російської 15-ї мотострілецької бригади (2 АК, Центральний військовий округ).