Спорт

Іспанець Карлос Алькарас знову виграв Вімблдон
14 Липня 2024 18:50
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теніс
Переможець Вімблдону-2024 Карлос Алькарас / Фото @Wimbledon

Іспанський тенісист Карлос Алькарас переміг серба Новака Джоковича у фіналі турніру Великого шолома у Вімблдоні з рахунком 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

У рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) Алькарас посідає третє місце, Джокович – друге.

21-річний Алькарас виграв вдруге поспіль турнір у Вімблдоні, минулого року він переміг у фіналі також Джоковича. Крім цього, з турнірів Великого шолома іспанець виграв US Open (2022) і Roland Garros (2024).


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