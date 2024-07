Іспанець Карлос Алькарас знову виграв Вімблдон

Іспанський тенісист Карлос Алькарас переміг серба Новака Джоковича у фіналі турніру Великого шолома у Вімблдоні з рахунком 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Astounding Alcaraz 🤩



The Spaniard defends his #Wimbledon title with a stunning straight sets victory over Novak Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6(4) 🇪🇸 pic.twitter.com/bEbT9HwMZh