Політика

Ісландія та Естонія відправили Україні нову військову допомогу

10 Листопада 2023 16:14
читать на русском →
допомога

Естонія та Ісландія відправили Україні додаткову партію військової допомоги. Також у цьому взяла участь і Німеччина.

Про це повідомляє Міноборони Естонії.

Зазначається, що Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військовий польовий госпіталь.

Також Києву буде передано транспортні засоби, які подарувала Німеччина.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Листопада 2023 15:45

Стратегічне бачення деокупації. Президент провів засідання Ставки
10 Листопада 2023 15:04

Навчання у Великій Британії завершили 30 тис. українських військових
10 Листопада 2023 14:05

Куртки для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту шили на Закарпатті
10 Листопада 2023 10:50

ГУР підтвердило ураження російських катерів у Криму: подробиці 
10 Листопада 2023 09:22

У Криму пошкоджено два десантні катери 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
усі думки