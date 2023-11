Ісландія та Естонія відправили Україні нову військову допомогу

Естонія та Ісландія відправили Україні додаткову партію військової допомоги. Також у цьому взяла участь і Німеччина.

Про це повідомляє Міноборони Естонії.

Зазначається, що Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військовий польовий госпіталь.

Також Києву буде передано транспортні засоби, які подарувала Німеччина.

Power of cooperation at work: 🇪🇪 #Estonia and 🇮🇸 #Iceland have sent the next military field hospital to 🇺🇦 #Ukraine, with transport vehicles donated by 🇩🇪 #Germany. Stay well, friends in Ukraine! #SlavaUkraïni #StrongerTogether pic.twitter.com/uJQIE5pEVv