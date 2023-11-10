Ісландія та Естонія відправили Україні нову військову допомогу

Естонія та Ісландія відправили Україні додаткову партію військової допомоги. Також у цьому взяла участь і Німеччина.

Про це повідомляє Міноборони Естонії.

Зазначається, що Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військовий польовий госпіталь.

Також Києву буде передано транспортні засоби, які подарувала Німеччина.