Політика

Іран попереджав Росію про теракт, – Reuters 

1 Квітня 2024 14:38
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росія, іран, теракт
Рятувальники гасять палаючий Крокус Сіті Хол / Фото: REUTERS

Іран попередив Росію про можливість проведення великої “терористичної операції” на її території перед масовим вбивством у підмосковному концертному залі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

США також заздалегідь попередили Росію про ймовірний напад бойовиків-ісламістів, але Москва, яка глибоко не довіряє намірам Вашингтона, применшила значущість цих відомостей.  Однак Росії складніше відкинути інформацію від свого союзника Ірану, що також викликає питання з приводу ефективності російських служб безпеки.

“За кілька днів до нападу Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт у Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв’язку з атаками в Ірані”, – повідомило Reuters джерело.


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