Іран попереджав Росію про теракт, – Reuters 

Іран попередив Росію про можливість проведення великої “терористичної операції” на її території перед масовим вбивством у підмосковному концертному залі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

США також заздалегідь попередили Росію про ймовірний напад бойовиків-ісламістів, але Москва, яка глибоко не довіряє намірам Вашингтона, применшила значущість цих відомостей. Однак Росії складніше відкинути інформацію від свого союзника Ірану, що також викликає питання з приводу ефективності російських служб безпеки.

“За кілька днів до нападу Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт у Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв’язку з атаками в Ірані”, – повідомило Reuters джерело.