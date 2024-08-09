Іран передасть Росії сотні балістичних ракет, – Reuters

Десятки російських військовослужбовців проходять в Ірані підготовку з використання балістичних ракет ближнього радіусу дії “Fath-360”.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в європейській розвідці.

Джерела Reuters повідомили, що російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися керувати системою “Fath-360”, яка запускає ракети з максимальною дальністю 120 км (75 миль) і боєголовкою вагою 150 кг. Одне з джерел повідомило, що наступним можливим кроком після навчання буде фактична поставка ракет до Росії.

Москва має власні балістичні ракети, але постачання Fath-360 може дозволити Росії використовувати більшу частину свого арсеналу для ураження цілей за лінією фронту, в той час як іранські боєголовки використовуватимуться для ураження цілей на ближчій дистанції, сказав військовий експерт.

Речник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати, їх союзники по НАТО і партнери по G7 “готові надати швидку і сувору відповідь, якщо Іран продовжить такі передачі”.