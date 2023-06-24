Політика

Іран і Казахстан назвали “внутрішньою справою Росії” події, які там відбуваються

24 Червня 2023 18:15
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казахстан, росія, іран

Російський диктатор Володимир Путін зателефонував президенту Казахстану, щоб доповісти про те, що відбувається з РФ, але той відповів, що “це внутрішня справа Росії”. Офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані також заявив, що події, які наразі відбуваються в Росії, є внутрішньою справою цієї країни.

Сайт президента Казахстану повідомив, що президент Касим-Жомарт Токаєв переговорив телефоном із Президентом Росії. Володимир Путін поінформував про ситуацію в країні. Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, які відбуваються, − це внутрішня справа Росії.

Також повідомляється, що Токаєв заявив, що “конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні” і що це “є основою безпеки суспільства і його успішного розвитку”.

В свою чергу, “РИА “Новости” з посиланням на МЗС Тегерану повідомили, що представник МЗС Насер Канаані назвав інцидент у Росії внутрішньою справою цієї країни і додав, що Іран підтримує верховенство закону в Російській Федерації”.


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