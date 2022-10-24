iPhone перестали “впізнавати” деяких своїх власників

Деякі користувачі смартфонів Apple нарекли на некоректну роботу Face ID. Про це повідомляє видання MacRumors.

Журналісти тематичного порталу послалися на публікації власників iPhone у Twitter та на Reddit. Згідно з постами, біометричний сенсор Face ID перестав працювати після оновлення пристрою до iOS 15.7.1 Release Candidate, тим самим телефон перестав «впізнавати» своїх власників.

Судячи з повідомлень, проблема стосується моделей iPhone 12 Pro та 13 Pro. Уточнюється, що при спробі скинути налаштування Face ID та налаштувати функцію заново на екрані смартфона з’являється повідомлення “Face ID недоступне”. «Я оновився, а потім Face ID перестав працювати. Скинув, а тепер не можу налаштувати назад», – поскаржився відвідувач Reddit.

Журналісти медіа звернулися за коментарем до Apple, але не отримали оперативної відповіді. За словами авторів, iOS 15.7.1 Release Candidate призначений для користувачів iPhone, які не поспішають оновлюватися до iOS 16.