iPhone 17: новий рівень інновацій від Apple

У вересні 2025 року світ побачить довгоочікуваний iPhone 17. Традиційно кожна презентація Apple стає важливою подією у світі технологій, а цього року компанія готує ще більше інновацій, які визначать розвиток мобільних пристроїв на найближчі роки.

Дизайн та дисплей

Очікується, що iPhone 17 отримає ще більш тонкі рамки, майже безшовний дисплей та нове захисне скло підвищеної міцності. Екран з технологією ProMotion досягне частоти оновлення 120 Гц, а яскравість стане ще вищою, що дозволить комфортно користуватися смартфоном навіть під прямим сонячним світлом.

Потужність та продуктивність

Новий чип A19 Bionic забезпечить рекордну продуктивність і водночас ще більшу енергоефективність. Завдяки цьому iPhone 17 стане незамінним інструментом для професіоналів, які працюють з відеомонтажем, 3D-графікою чи іграми.

Камери майбутнього

Apple продовжує розвивати свою лінійку камер, і цього разу очікується поява сенсора у 48 Мп з новою системою обробки зображень. Особливу увагу приділено зйомці вночі та функціям для створення контенту для соцмереж.

Інтеграція зі штучним інтелектом

В iPhone 17 активно застосовуються AI-технології: від покращеного портретного режиму до персоналізованих налаштувань системи. Це дозволить користувачу отримати смартфон, який буквально підлаштовується під його стиль життя.

Де купити iPhone 17 в Україні

Офіційні поставки новинки очікуються вже у жовтні. В Україні одним із перших магазинів, що представить iPhone 17, стане ya.ua – магазин, який пропонує оригінальну техніку з гарантією та сервісом.