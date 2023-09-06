iPhone 14 vs iPhone 15: стоит ли переходить на новую модель?

Сегодняшний рынок смартфонов диктует нам свои правила, и выбор нового iPhone может быть непростой задачей. Столь внушительная линейка моделей iPhone 14 заставляет нас задумываться: стоит ли покупать сейчас, или лучше подождать айфон 15 цена которого будет наверняка выше предыдущей модели. Рассмотрим ключевые аспекты, которые могут повлиять на ваш выбор.

Глобальные новшества

Dynamic Island

Одной из самых значительных новинок iPhone 14 Pro была Dynamic Island, функция, которая улучшает пользовательский опыт, позволяя быстро переключаться между приложениями, работающими в фоновом режиме. Однако, по слухам, Айфон 15 будет обладать Dynamic Island уже в базовой версии. Это сделает пользование устройством еще более удобным и продуктивным.

USB-C вместо Lightning

Самый быстрый порт зарядки в мире смартфонов – это USB-C, и новый смартфон, как ожидается, перейдет на него. Это означает, что вы сможете легко обмениваться зарядными устройствами с другими владельцами смартфонов, что используют USB-C. Это улучшение сделает вашу жизнь намного удобнее.

Основные критерии сравнения

Процессор и аппаратное обеспечение

Семейство Айфон 14, безусловно, впечатляет своими характеристиками, такими как процессор Apple A15 Bionic, выдающий отличную производительность. Однако инсайды о Айфоне 15 говорят о том, что он будет оснащен процессором A16, который будет еще более мощным. Если вы цените высокую производительность и готовы ждать, то новая версия смартфона обещает быть превосходным в этом аспекте.

Камера и другие характеристики

Хоть многое и меняется в мире фотографии на мобильных устройствах, базовая версия Айфон 15, скорее всего, будет иметь схожую двойную камеру с Айфон 14. Однако изменения в дизайне смартфона также следует отметить. Новая версия телефона будет иметь более узкую рамку, а кнопка бесшумного режима, возможно, будет заменена на настраиваемую кнопку действия.

Размер экрана

Одним из незначительных, но важных изменений является увеличение размера экрана iPhone 15 на 0,1 дюйма по сравнению с 14 версией. Это может быть важным фактором при выборе между стандартной моделью и версией Plus, который будет иметь еще более крупный экран.

Стоит ли ждать iPhone 15?

При выборе между 14 и 15 версией айфона следует учитывать значительные улучшения, которые предлагает последний. Внедрение Dynamic Island, более мощный процессор и переход на порты зарядки USB-C делают iPhone 15 более привлекательным вариантом. Также стоит учесть увеличение размера экрана и другие незначительные, но важные изменения в дизайне. Ожидание выпуска нового Айфона в этом году может оказаться более разумным выбором, который оправдает ожидания пользователей и даст им доступ к самым новым технологическим достижениям от Apple.