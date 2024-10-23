Суспільство

Гладкий більше не начальник штабу Сил безпілотних систем
23 Жовтня 2024 19:45
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армія, кадри
Капітан першого рангу Роман Гладкий / Фото: Міноборони України

Капітан першого рангу Роман Гладкий, який влітку став начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду.

Про це розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак в інтервʼю “Суспільному”.

“Нам поміняли начальника штабу”, – сказав він.

За словами Ярмака, вже призначили нову людину на цю посаду, однак хто це, він не уточнив: “Я особисто не знайомий з цією людиною, але є багато хто з волонтерського руху, хто про нього дає гарні відгуки. Побачимо”.

Доповнено 20:45 Як додало “Суспільне”, Гладкого на посаді начальника штабу командування Сил безпілотних систем замінив екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда.

У серпні стало відомо, що начальником штабу командування Сил безпілотних систем призначили капітана першого рангу Романа Гладкого. ЗМІ писали про нібито наявність щодо нього підозри у держзраді, а також про те, що вже під час російсько-української війни Роман Гладкий перетинав російські прикордонні пункти.


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