Гладкий більше не начальник штабу Сил безпілотних систем

Капітан першого рангу Роман Гладкий, який влітку став начальником штабу командування Сил безпілотних систем, більше не обіймає цю посаду.

Про це розповів штаб-сержант командування СБС Олександр Ярмак в інтервʼю “Суспільному”.

“Нам поміняли начальника штабу”, – сказав він.

За словами Ярмака, вже призначили нову людину на цю посаду, однак хто це, він не уточнив: “Я особисто не знайомий з цією людиною, але є багато хто з волонтерського руху, хто про нього дає гарні відгуки. Побачимо”.

Доповнено 20:45 Як додало “Суспільне”, Гладкого на посаді начальника штабу командування Сил безпілотних систем замінив екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда.



У серпні стало відомо, що начальником штабу командування Сил безпілотних систем призначили капітана першого рангу Романа Гладкого. ЗМІ писали про нібито наявність щодо нього підозри у держзраді, а також про те, що вже під час російсько-української війни Роман Гладкий перетинав російські прикордонні пункти.