Суспільство

Міноборони обіцяє закуповувати більше сезонної фермерської продукції для ЗСУ
23 Жовтня 2024 19:24
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армія, міноборони
Ілюстративне фото / АрміяInform

Для Збройних сил з 2025 року збільшать закупівлі фермерської продукції. Військові отримуватимуть більше свіжих сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Адаптовуємо наші закупівельні процеси під умови війни. Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу”, – підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Відповідні зміни зафіксовані в оновлених “Періодах поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування”.

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати оновлені правила з початку 2025 року.


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