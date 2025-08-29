Іноземні виробники подали 1000 заявок на тестування зброї в Україні, — Федоров

В Україну активно подають заявки іноземні компанії, які займаються розробкою зброї та військових технологій. Лише за місяць їх надійшло близько тисячі.

Про це під час заходу “Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні” повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає “Суспільне”.

“Ми декларували, що приходьте тестувати продукти в Україні, але це не було структуровано. Місяць тому ми запустили цей трек. Вже отримали тисячу заявок. Незабаром 50 продуктів із різних країн приїдуть”, — зазначив він.

За словами Федорова, в Україні запущено програму Brave TechEU, яка передбачає спільні україно-європейські інвестиції у військові технології та створення інвестиційного фонду. Окрім того, разом із кластером Brave1 оголошено про запуск нового полігону для випробувань.