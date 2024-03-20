Інноваційні технології в агросекторі: вплив на врожайність українських полів

Щоб досягти максимального підвищення врожайності і йти в ногу з часом, фермери повинні добре знатися на останніх технологічних інноваціях і знати про нові можливості їх застосування у сільськогосподарському секторі.

У сучасному сільськогосподарському секторі з’являється нова сільгосптехніка, оснащена цифровими технологіями. Продаж сільгосптехніки в Україні відбувається на різних майданчиках, включаючи відомий маркетплейс AGRO.RIA. Тут можна купити сучасні с/г трактори та інші машини для роботи в полі, в яких використовуються системи GPS, або виставити на продаж б/у техніку.

Аналіз інноваційних технологій та їх вплив на роботу на полі

Для обробки землі сьогодні використовуються різні інновації, здатні покращити ефективність землеробства, збільшити врожайність та мінімізувати витрати. Розглянемо їх більш детально.

GPS-технології

Нові технології точного землеробства, в яких використовуються дані GPS, сприяють підвищенню продуктивності та скорочення нераціональних витрат на такі засоби виробництва, як насіння, добрива, пестициди та паливо. Система GPS не тільки надає інформацію про поле на основі розташування, а й спрощує координування операцій між окремими одиницями агротехніки та ведення обліку виконаних польових робіт на спеціалізованих платформах.

Ця нова технологія знаходить різноманітні застосування у сільськогосподарському секторі:

моніторинг та управління польовими роботами;

збір та аналіз даних з полів;

точний відбір проб для аналізу ґрунту;

картування врожаю;

навігація та управління новою сільськогосподарською технікою;

функціонування в умовах поганої видимості, наприклад під час сильного дощу або туману.

Збір та зберігання даних

Використання великих даних у нових технологіях сільського господарства призвело до інтенсифікації інформаційних потоків, підвищення швидкості та точності аналізу та, як результат, підвищити ефективність процесів прийняття рішень та стратегічного планування.

Аналіз історичних даних про поле дозволяє передбачати можливі наслідки тих чи інших явищ та факторів, оцінити ризики та розробити оптимальний план дій.

Інформаційні технології в сільському господарстві постійно вдосконалюються, а спеціалізовані платформи можуть збирати та зберігати все більше і більше даних про поля. Відносна вологість повітря, вміст поживних речовин, pH та вологість ґрунту, дані про погоду за минулі роки – лише небагато показників, які можна отримати за допомогою супутникових технологій у сільському господарстві.

Датчики Розумного Землеробства

Датчики, встановлені безпосередньо на полі, збирають інформацію про погодні умови, вологовміст рослин, температуру ґрунту та його родючість, навали шкідників та засмічені ділянки. Отримані дані допомагають фермерам, агроконсультантам, страховикам та іншим представникам сільськогосподарського сектору приймати більш обґрунтовані рішення, що призводить до збільшення обсягів виробництва на фермах за меншої ціни витрат.

ГІС-Технології

Географічні інформаційні системи (ГІС) є новим та необхідним інструментом для зберігання, аналізу та візуалізації просторових даних для потреб точного землеробства. Одним з найбільш важливих аспектів застосування ГІС-технологій у сільському господарстві є збір інформації про сільськогосподарські культури, ґрунт, клімат та топографію регіону за допомогою супутників та дронів. Крім того, саме завдяки новим ГІС-технологіям, стає можливим комбіноване використання GPS-додатків та інструментів розумного землеробства для оптимального розподілу добрив та пестицидів.

Використання дронів

Дрони, або безпілотні літальні апарати (БПЛА), знаходять все більшого застосування у сільськогосподарській галузі. Рішення купити дрони допоможе сканувати поле зверху і повідомляти про навали шкідників, хвороби рослин та дефіцит необхідних поживних речовин. За цими даними фермери можуть контролювати стан своїх полів.

Супутникові технології

Використання супутників для потреб сільського господарства стало справжнім проривом у сфері моніторингу полів, оскільки значно зросли як обсяги даних, так і періодичність їх збору. Супутникові сенсори відстежують, вимірюють і фіксують електромагнітне випромінювання, що відбито або походить від Землі та її навколишнього середовища, з метою подальшого аналізу та вилучення даних. Ця інформація може використовуватися з різною метою, в тому числі для оцінки ефективності методів вирощування сільськогосподарських культур.

Використання штучного інтелекту для прогнозування врожаю

Завдяки аналізу великих обсягів даних штучний інтелект здатний передбачити кліматичні умови, а також визначити оптимальний час для посіву, внесення добрива та збирання врожаю.

Це важливо для підвищення врожайності та оптимізації господарських процесів. Використання штучного інтелекту допомагає сільським господарствам приймати більш обґрунтовані рішення, що сприяє ефективному використанню ресурсів та збільшенню продуктивності.