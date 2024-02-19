Політика

Індія виступила на захист економічної співпраці з РФ

19 Лютого 2024 16:03
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Прапор Індії / Getty Images

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар виступив на захист економічної співпраці з РФ та закупівлі російської нафти, пояснивши це тим, що Росія не порушувала інтереси його країни.

Як передає Укрінформ, про це індійський міністр заявив у інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt.

“Росія ніколи не порушувала наші інтереси”, – пояснив Джайшанкар розширення економічних відносин з РФ.

Міністр також заявив, що не бачить альтернативи купівлі російської нафти та газу. При цьому він сказав, що закупівлі Індією російської нафти нібито навіть стабілізували ціни на світовому ринку: “Якби ніхто не купував сиру нафту з Росії, а всі купували б її в інших країнах, ціни на енергетичному ринку підскочили б ще більше”, – сказав Джайшанкар.

За його словами, сьогоднішні відносини з Москвою базуються на “стабільних і завжди дуже дружніх відносинах з Росією”. Він також заявив, що теоретично Нью-Делі міг би взяти на себе посередницьку роль у війні РФ проти України.


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