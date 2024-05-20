Індія та Хорватія візьмуть участь у глобальному саміті миру

Новий прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович візьме участь у глобальному саміті миру 15-16 червня у Швейцарії. Участь Індії підтвердив прем’єр-міністр Нарендра Моді.

Про участь хорватської делегації в соцмережах написали президент України Володимир Зеленський і сам Пленкович, а прем’єр Моді сказав про індійську делегацію в інтерв’ю Press Trust of India.

Нарендра Моді вважає, що запрошення, надіслані Індії взяти участь у мирному саміті G7 та саміті щодо України, є підтвердженням значення країни та її внеску в міжнародні справи.

“Це відображає міцну глобальну взаємодію, яку ми маємо відповідно до нашої філософії Васудгайви Кутумбакам (світ — одна сім’я). Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку”, — сказав прем’єр-міністр.