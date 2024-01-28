Політика

Індія скорочує обсяги співпраці з Росією у сфері військової промисловості

28 Січня 2024 12:27
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індія

Індія прагне дистанціюватися від Росії як постачальника зброї і розгортається у бік Заходу у міру того, як США прагнуть розширити свій вплив в Індо-Тихоокеанському регіоні. Такий аналіз публікує агентство Reuters в матеріалі “Індія відходить від російської зброї, але збереже міцні зв’язки”.

У доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за березень 2023 року зазначалося, що за останні два десятиліття Індія з витратами в понад 60 мільярдів доларів стала найбільшим у світі імпортером озброєнь. При цьому 65 відсотків цих поставок здійснила саме Росія. Однак за останні п’ять років експорт російської зброї до Індії скоротився на 37 відсотків. За той же період Росія наростила постачання до Китаю (на 39 відсотків) та Єгипту (на 44 відсотки).

Сьогодні можливості Росії здійснювати постачання зброї та комплектуючих суттєво обмежені через війну з Україною.

“Ми навряд чи підпишемо будь-яку велику військову угоду з Росією. Це буде червоною межею для Вашингтона”, – наводить Reuters думку Нандана Уннікрішнана – експерта з Росії з дослідницького центру Observer Research Foundation в Нью-Делі.

Тим часом Росія робила Індії пропозиції про постачання найсучасніших гелікоптерів фірми “Камов”, винищувачів “Сухой” та “МіГ” з можливістю спільного виробництва в Індії, наводить агентство дані чотирьох анонімних джерел в урядових колах Індії, включаючи високопоставленого співробітника служби безпеки, який нещодавно вийшов у відставку.

“Росія публічно закликала Індію активізувати оборонні зв’язки, але прем’єр-міністр Нарендра Моді, за словами експертів та чиновників, зосередив свою увагу на внутрішньому виробництві з використанням західних технологій”, – йдеться у публікації.

Індія розширює співпрацю у військовій сфері із Заходом, зокрема із США. Так, минулого року країни уклали угоду, в рамках якої компанія General Electric вироблятиме в Індії двигуни для своїх винищувачів. Це стало першою подібною поступкою США країнам, які не є союзниками.

Крім того, за даними джерел Reuters, Індія розглядає можливість закупити французькі винищувачі для свого новітнього авіаносця, а також хоче виробляти підводні човни за французькою, німецькою чи іспанською технологією, а також винищувачі з американськими та французькими двигунами.

“Індія продовжуватиме розвивати співпрацю за різними напрямами, щоб одночасно підтримувати зв’язки з Росією та врівноважувати їх зв’язками із Заходом, але це не буде рівномірним розподілом”, – наводить агентство прогноз Свасті Рао, який є експертом з Євразії з державного інституту Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses.


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