Політика

Індійці з армії РФ звертаються до влади Індії, щоб демобілізуватись

26 Лютого 2024 09:12
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індія, демобілізація
Прапор Індії / Getty Images

Індійське МЗС міністерство підтвердило інформацію, що їхні громадяни, які служать в армії РФ, звертаються за допомогою для демобілізації.

Про це йдеться у заяві МЗС Індії.

Там наголосили, що кожен подібний випадок, доведений до відома посольства Індії в Москві, ретельно обговорювався російською владою.

У результаті кілька індійців уже звільнено.

“Ми, як і раніше, віддані, як першочергове завдання, активно добиватися спільно з російською владою всіх відповідних справ індійських громадян, які вимагають дострокового звільнення з російської армії”, – йдеться в заяві індійського відомства.


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