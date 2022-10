Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

Ілон Маск після серії скандальних дописів заявив, що таки продовжить фінансування Starlink в Україні. Водночас засновник Space X дорікнув, що інші компанії продовжують заробляти, а його компанія буде надавати гроші Україні.

Невідомо, що саме змінило позицію Ілона Маска, який вже надсилав листа Пентагону про те, що не може фінансувати Starlink в Україні. Та все ж після всіх перепитій усе, мабуть, повернулося на свої місця.

“До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд”, – написав Маск.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free