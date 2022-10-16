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Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

16 Жовтня 2022 12:07
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Ілон Маск

Ілон Маск після серії скандальних дописів заявив, що таки продовжить фінансування Starlink в Україні. Водночас засновник Space X дорікнув, що інші компанії продовжують заробляти, а його компанія буде надавати гроші Україні.

Невідомо, що саме змінило позицію Ілона Маска, який вже надсилав листа Пентагону про те, що не може фінансувати Starlink в Україні. Та все ж після всіх перепитій усе, мабуть, повернулося на свої місця.

“До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд”, – написав Маск.

На його заяву вже відреагували в Україні.

“Тож ви це зробили… Дякую, що приєдналися до правильної сторони. Україна це цінує…”, – написав МИхайло Подоляк.


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