Кримінал

Ігнат: Ця осінь і зима будуть рекордними за кількістю застосувань “шахедів”

8 Жовтня 2023 09:57
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Ігнат, бпла

Осінній та зимовий періоди стануть рекордними в Україні за кількістю російських атак дронами-камікадзе. Лише за вересень росіяни випустили по українських населених пунктах понад 500 безпілотників.

Про це пише Еспресо з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, яку він зробив в ефірі телемарафону.

“Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь і зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед”, – сказав він.

За словами речника ПС ЗСУ, лише за минулий місяць росіяни застосували проти України понад 500 БПЛА.

“За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 “шахедів”. А ми вже маємо півтисячі лише за один місяць”, – наголосив Ігнат.


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