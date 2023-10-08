Ігнат: Ця осінь і зима будуть рекордними за кількістю застосувань “шахедів”

Осінній та зимовий періоди стануть рекордними в Україні за кількістю російських атак дронами-камікадзе. Лише за вересень росіяни випустили по українських населених пунктах понад 500 безпілотників.

Про це пише Еспресо з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, яку він зробив в ефірі телемарафону.

“Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь і зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед”, – сказав він.

За словами речника ПС ЗСУ, лише за минулий місяць росіяни застосували проти України понад 500 БПЛА.

“За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 “шахедів”. А ми вже маємо півтисячі лише за один місяць”, – наголосив Ігнат.