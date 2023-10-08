Ігнат: Ця осінь і зима будуть рекордними за кількістю застосувань “шахедів”

Осінній та зимовий періоди стануть рекордними в Україні за кількістю російських атак дронами-камікадзе. Лише за вересень росіяни випустили по українських населених пунктах понад 500 безпілотників.
Про це пише Еспресо з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, яку він зробив в ефірі телемарафону.
“Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь і зима будуть рекордними за кількістю застосувань літальних безпілотних апаратів Шахед”, – сказав він.
За словами речника ПС ЗСУ, лише за минулий місяць росіяни застосували проти України понад 500 БПЛА.
“За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 “шахедів”. А ми вже маємо півтисячі лише за один місяць”, – наголосив Ігнат.
Рекордну кількість безпілотників ворог застосує восени.— Олег Володарський (@volodarskijo) October 8, 2023
«Понад 500 БПЛА Росія застосувала проти України у вересні. За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 «шахедів», – Ігнат. pic.twitter.com/MdC98Jvf9I