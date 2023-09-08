Суспільство

ГУР визначило список російських об’єктів, які потрібно знищити

8 Вересня 2023 21:54
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гур

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що мають список російських стратегічних об’єктів, які підлягають знищенню, і методично працюють над ним.

Про це повідомляє представник ГУР МО Вадим Скібіцький в етері телемарафону.

“Ми працюємо методично, визначаємо найбільш критичні цілі й найбільш критичні об’єкти для самої РФ. Це військові об’єкти, об’єкти оборонно-військового комплексу, які забезпечують виготовлення ракет, безпілотників, і це об’єкти, які стосуються логістики. Тому цілей багато.

Вони усі пронумеровані, визначені по ієрархії, визначене їхнє значення, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав’язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію”.

Зараз Україна “працює” всіма засобами, які в неї є, використовує комплексний підхід. До нього входять безпілотними, ракетні системи та агенти на території Росії. У тому числі використовують методики НАТО.


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