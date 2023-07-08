Кримінал

ГУР: Ворог продовжує мінування ЗАЕС

8 Липня 2023 11:39
41
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заес, гур

Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, в технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.


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