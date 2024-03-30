Політика

ГУР: Росія зміцнює кордони у трьох регіонах

30 Березня 2024 19:00
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війна, гур
Навчання територіальної самооборони Бєлгородської області / Фото з телеграм-каналу @vvgladkov

Після рейдів «Сибірського батальйону», «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» держава-агресор активізувала заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у бєлгородській, курській, брянській областях.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними розвідки, особовий склад угруповань військ рф «курск», «брянск» та «бєлгород» тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України.

Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на курщині, бєлгородщині та брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

Зокрема, до курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

Інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

“Серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння «терпіти» та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у підмосков’ї росіянами”, – йдеться у повідомленні ГУР.


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