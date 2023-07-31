ГУР: На окупованих територіях України росія примусово мобілізувала близько 60 тис чоловіків

З початку 2022 року держава-агресор на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

«Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей ― просто переодягали та відправляли на фронт. Обіцяли, мовляв будете на другій на третій лінії, а насправді люди потрапляли на передову», ― сказав представник воєнної розвідки України.

Також терористична росія зганяє до окупаційного війська й студентів з окупованих українських територій.

«Людина зранку пішла на заняття і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють. Єдина реальна можливість [вижити] ― одразу, за першої ж можливості здатися в полон», ― зазначив Андрій Черняк.