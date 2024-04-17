ГУР атакувало завод, де обслуговують російські стратегічні літаки, – ЗМІ

Головне управління розвідки безпілотниками атакувало завод у російському Татарстані. Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

За інформацією джерел, вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова у Казані пролунали 17 квітня близько 10 години ранку. Як повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

В той самий час Росавіація заявила, що аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода тимчасово не приймають та не відправляють літаки, а в мережі почали поширювати фото та відео вибухів на території заводу, спричинених атакою БПЛА.