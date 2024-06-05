Суспільство

Гуменюк знову отримала посаду в ОК “Південь”

5 Червня 2024 14:39
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кадри, армія
Заступниця начальника управління комунікацій ОК “Південь” / Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Після звільнення з посади керівника Центра стратегічних комунікацій Сил оборони півдня, Наталія Гуменюк отримала посаду заступниці начальника управління комунікацій ОК “Південь”.

Про це вона розповіла в коментарі “Детектору медіа”.

За її словами, для неї це не нове призначення, адже призначення офіцерів на посаду є закритою інформацією. До її повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК “Південь”.

“Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК “Південь”. Тут є деяка різниця, хоча б навіть в тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК “Південь”, — каже Гуменюк.

Вона пояснила, що управління, де вона тепер заступниця начальника, створене в межах реформи комунікації в Збройних силах. Це, за словами Гуменюк, порівняно нова структура, яка має покращувати комунікації “з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення”.

19 квітня цього року Наталію Гуменюк звільнили з посади начальниці пресцентру Сил оборони півдня. Це сталося після того, як українські журналісти вимагали замінити її на “більш компетентну особу” через те, що вона забороняє висвітлювати російські воєнні злочини у Херсонській області.


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